Netanyahu: attacco a Damasco, risponderemo a chiunque ci attaccherà Milano, 13 mar. (askanews) - L'aeronautica militare israeliana ha condotto un attacco aereo a Damasco per colpire un "centro di comando terroristico" appartenente al gruppo palestinese della Jihad islamica, che ha combattuto a fianco di Hamas a Gaza contro Israele. "Stamattina abbiamo attaccato un quartier generale della Jihad islamica nel cuore di Damasco. Lo abbiamo fatto perché abbiamo una politica chiara: chiunque ci attacchi o abbia intenzione di attaccarci, noi lo attacchiamo", ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "E questo non vale solo per la Siria, vale ovunque, vale anche per il Libano. Proprio la scorsa settimana, abbiamo ucciso cinque operativi di Hezbollah perché avevano violato l'accordo. E stiamo applicando questo accordo con grande fermezza." Secondo l'esercito israeliano "Il centro di comando è stato utilizzato per pianificare e dirigere le attività terroristiche della Jihad islamica palestinese contro lo Stato di Israele". Una fonte della Jihad islamica ha dichiarato che un edificio di proprietà del gruppo è stato colpito da raid israeliani, aggiungendo che nell'attacco si sono verificati "martiri e feriti". Martedì, l'esercito israeliano ha colpito anche la Siria meridionale, prendendo di mira i sistemi di difesa aerea e altri siti militari, "per eliminare minacce future".