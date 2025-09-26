Netanyahu all'ONU: Rivendica attacchi all'Iran e lancia avvertimenti ad Hamas

Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea generale dell'Onu. Il premier israeliano, accolto dai fischi, e con molte delegazioni che hanno abbandonato l’aula al suo arrivo, ha rivendicato gli attacchi all’Iran che hanno distrutto il programma nucleare di Teheran. Per questo ha ringraziato la collaborazione di Donald Trump. Bibi ha quindi mandato un messaggio agli ostaggi: "Non vi abbiamo dimenticato" e ha chiesto ad Hamas di liberarli ed arrendersi, “se no vi daremo la caccia”. Netanyahu ha aggiunto: “A Gaza non abbiamo ancora finito”. Ed ha affermato: "I palestinesi non vogliono due stati ma uno al posto di Israele". Per il premier inoltre è una soluzione impossibile perché "più del 90% degli israeliani è contrario". Netanyahu, prima di parlare all’Onu, aveva dato disposizione di trasmettere a Gaza il suo "storico discorso davanti" alle Nazioni Unite, ordine criticato dai vertici delle Idf perché costringerà i soldati ad abbandonare le difese per poter installare gli altoparlanti trasformandoli così in facili bersagli di Hamas. Durante il discorso Bibi ha lui stesso svelato all’Assemblea degli altoparlanti a Gaza ”perché ostaggi ascoltino mio messaggio". Nonostante le critiche i militari hanno fatto anche di più: hanno preso il controllo dei telefoni dei residenti di Gaza e degli attivisti di Hamas e mandato il live dall’Onu. Tutti gli aggiornamenti sono sul sito di quotidiano.net 📲 #qnvideo
