Netanyahu alla base militare: "Vi chiedo pazienza e sangue freddo" Roma, 7 ago. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto visita alla base militare di Tel Hashomer, a Kiryat Ono, distretto di Tel Aviv, mentre le tensioni regionali aumentano in seguito all'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Rivolgendosi alle reclute ha detto: "Continuiamo il nostro cammino verso la vittoria. So che i cittadini di Israele sono in allerta e vi chiedo solo una cosa: mantenere la pazienza e il vostro sangue freddo. Siamo pronti sia a difendere che ad attaccare, colpiamo i nostri nemici e siamo ugualmente determinati a difenderci".