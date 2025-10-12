Domenica 12 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Netanyahu accende una candela in memoria delle vittime della guerra
12 ott 2025
Netanyahu accende una candela in memoria delle vittime della guerra

Il premier israeliano ricorda i caduti alla Biblioteca Nazionale di Gerusalemme