Giovedì 11 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniDroni PoloniaTrumpIsraele GazaCharlie KirkAudizioni X Factor
Acquista il giornale
VideoNepal, soldati per le strade e coprifuoco dopo le violente proteste
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Nepal, soldati per le strade e coprifuoco dopo le violente proteste

Nepal, soldati per le strade e coprifuoco dopo le violente proteste

Katmandu, 12 set. (askanews) - In Nepal, a Katmandu, soldati pattugliano le strade; l'esercito ha imposto il coprifuoco nel Paese che sta affrontando un vuoto politico dopo le proteste in cui sono morte almeno 19 persone e ne sono state ferite a centinaia, che hanno portato alla destituzione del primo ministro. Migliaia di nepalesi, in particolare giovani, hanno dato fuoco al Parlamento e ad altri palazzi governativi, nella protesta scoppiata dopo il blocco di alcune piattaforme social da parte del governo.