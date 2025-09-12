Nepal, soldati per le strade e coprifuoco dopo le violente proteste Katmandu, 12 set. (askanews) - In Nepal, a Katmandu, soldati pattugliano le strade; l'esercito ha imposto il coprifuoco nel Paese che sta affrontando un vuoto politico dopo le proteste in cui sono morte almeno 19 persone e ne sono state ferite a centinaia, che hanno portato alla destituzione del primo ministro. Migliaia di nepalesi, in particolare giovani, hanno dato fuoco al Parlamento e ad altri palazzi governativi, nella protesta scoppiata dopo il blocco di alcune piattaforme social da parte del governo.