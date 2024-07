Nepal, quarto mandato per il premier comunista Sharma Oli Roma, 15 lug. (askanews) - Il comunista Khadga Prasad Sharma Oli (nelle immagini in abito grigio a sinistra) ha prestato giuramento come primo ministro del Nepal per il suo quarto mandato. A 72 anni, questo politico veterano, a capo del Partito Comunista Marxista-Leninista Nepalese Unificato (CPN-UML), il secondo partito più grande del Parlamento, è riuscito a formare una coalizione con il Congresso nepalese (centrosinistra) per tornare al potere.