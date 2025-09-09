"Nepal nel Caos: Dimissioni del Primo Ministro Oli, Proteste Continuano con 22 Morti e Coprifuoco a Katmandu"

Precipita la situazione in Nepal. Dopo giorni di proteste di piazza contro il governo si è dimesso il primo ministro Sharma Oli. Ma le manifestazioni non si si sono fermate e il Paese è sempre più nel caos. Il bilancio della rivolta parla di almeno 22 morti, fonte India Today. Due giovani manifestanti sono stati uccisi oggi dagli spari della polizia nella capitale Katmandu. La protesta è esplosa dopo le accuse di corruzione che hanno investito l’esecutivo e a seguito della messa al bando di diversi social network da parte dell’autorità. Una decisione che ha scatenato la violenta reazioni dalla Gen Z. Chiuso l’aeroporto di Katmandu, stabilito il coprifuoco. Segui la diretta🔗
