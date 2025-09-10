Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Video
VideoNepal, fuoco e fiamme: edifici governativi incendiati dai manifestanti
10 set 2025
Nepal, fuoco e fiamme: edifici governativi incendiati dai manifestanti

Violente proteste contro il blocco dei social media e la corruzione