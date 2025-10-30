Nell'osteria di Aldo Fabrizi con la nipote Cielo Pessione

Attore, sceneggiatore, regista, grande appassionato di cucina. Aldo Fabrizi avrebbe compiuto il primo novembre 120 anni. Cielo Pessione Fabrizi, la nipote del grande attore a cui sono stati affidati il carteggio e l'archivio, ha visitato la storica osteria frequentata dal nonno. Abbiamo realizzato questa intervista esclusiva con lei e con l'oste Emilio