Nell'osteria di Aldo Fabrizi con la nipote Cielo Pessione

In evidenza
Soundcheck - L'intervista a Mecna
Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...Guarda il video
Attore, sceneggiatore, regista, grande appassionato di cucina. Aldo Fabrizi avrebbe compiuto il primo novembre 120 anni. Cielo Pessione Fabrizi, la nipote del grande attore a cui sono stati affidati il carteggio e l'archivio, ha visitato la storica osteria frequentata dal nonno. Abbiamo realizzato questa intervista esclusiva con lei e con l'oste Emilio
In evidenza
Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...Guarda il video