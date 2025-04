Nelle Filippine flagellazioni e crocifissioni nel Venerdì Santo San Fernando, 18 apr. (askanews) - Immagini da San Fernando, nelle Filippine, dove ogni anno, in diverse località del Paese, il Venerdì Santo centinaia di fedeli partecipano a rituali estremi flagellandosi a sangue sotto il sole cocente o facendosi inchiodare a croci in legno: una rappresentazione vivente della Passione di Cristo che attira i devoti cattolici più estremisti; ma il macabro spettacolo viene ufficialmente disapprovato dalla Chiesa. Alcuni si sono fatti inchiodare alla croce più di trenta volte. Secondo le autorità locali circa 10.000 persone hanno partecipato al rituale nella provincia di Pampanga, due ore a Nord di Manila. Più di 50 turisti stranieri hanno acquistato un pass speciale per assistere alla cerimonia da una tenda.