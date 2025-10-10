Nel Regno Unito in arrivo una regolamentazione più severa per Google Milano, 10 ott. (askanews) - Il Regno Unito apre le porte a una regolamentazione più severa per la ricerca su Google. L'autorità britannica per la concorrenza apre questa strada per contrastare il predominio di Google nella ricerca online, con nuove misure mirate, incentrate sui giganti della tecnologia. L'Autorità britannica garante della concorrenza ha dichiarato di aver assegnato a Google lo "status di mercato strategico" (SMS) ai sensi di una legge entrata in vigore a gennaio, sottoponendolo a requisiti speciali, in una decisione a seguito di un'indagine durata nove mesi. L'autorità apre la strada a quelli che ha definito "interventi proporzionati e mirati" per garantire la competitività del mercato.