Nel mondo dell'entertainment italiano sbarca THE CORP Milano, 30 mag. (askanews) - Nel panorama dell'entertainment italiano arriva una nuova, significativa realtà: THE CORP, neonato hub che sorge dalla visione strategica di primarie imprese del settore, unite dalla volontà di rispondere con forza e innovazione alle dinamiche evoluzioni del mercato. L'obiettivo primario di THE CORP è creare un unicum di potenzialità economico-finanziarie, tecnico-organizzative e logistico-operative, in grado di competere efficacemente in un mercato globale caratterizzato dalla concentrazione di risorse, come spiegato da Dario De Lisi, Presidente di THE CORP: "THE CORP nasce nel 2024 da un'idea molto semplice - spiega De Lisi - ci siamo resi conto del potenziale che il mercato dell'entertainment può esprimere, ma che ad oggi non ha avuto la possibilità di mettere a terra e valorizzare. Quindi l'idea è quella di creare un vero e proprio sistema, come hanno già fatto la moda e il design: questa è stata la motivazione con cui abbiamo dato vita a questo HUB, che ci permetterà di avere un potenziale sul mercato differente". Sfruttando l'eterogeneità delle specializzazioni delle singole imprese, THE CORP si propone come un'alternativa completa per la gestione di un'ampia gamma di servizi, generando significativi benefici e conferendo alle aziende partecipanti un maggiore potere contrattuale. "La sfida principale - afferma il Presidente di THE CORP - è che il mercato dell'entertainment passi dall'essere un follower ad essere un driver per guidare o essere parte della guida di quello che è il cambiamento che sta subendo nel mondo. Si tratta di mettere a sistema numeri, competenze e realtà che possano avere la forza di cambiare e creescere in un mercato in piena evoluzione". Sono tantissime le realtà di primo piano che hanno già deciso di unirsi a THE CORP: Amnesia, Beach Club, Dazi, Hollywood, MIB, Nepentha, Nomad, Storya, The Club, The Beach, King's, Duomo 21, The Glamour Hotel, The Plein Hotel, Jesolo Music Park, Hierbas Milano, Hierbas Jesolo, Ploom Lounge-Ippodromo, Loolapaloosa, SAND, Verso, Philipp's, Sukaru Ba. Il perché lo spiega ancora una volta De Lisi: "Il fatto di essere un gruppo ci permette di mettere a sistema tutto il potenziale che i singoli asset hanno, ma non hanno ancora espresso. La possibilità di avere a disposizione numeri significativi ci permette anche di avere competenze differenti utili a sviluppare il mercato di riferimento. Questo consente l'approccio a realtà molto diversificate e significative, sia a livello tecnologico, portando quindi la tecnologia in un settore che oggi non ce l'ha, sia a livello di dialogo con stakeholder B2B e istituzionali. Inoltre, possiamo dialogare in modo differente e più valoriale rispetto alla socialità e ai giovani, che riusciamo a intercettare e inserire in un percorso formativo sul come divertirsi all'interno dell'offerta di intrattenimento presente in Italia". Il progetto è iniziato nel migliore dei modi: "Stiamo già lavorando - conclude De Lisi - a vari progetti, ma in questo momento la cosa più importante è mettere a sistema tutto il potenziale che già esiste e che va coordinato e ordinato per sviluppare progettualità più complesse e articolate". THE CORP, dunque, ambisce a fare dell'intrattenimento un vero e proprio motore di miglioramento della qualità della vita. Questo impegno si traduce in una politica d'intervento orientata alla ricerca e allo sviluppo, oltre a un'attenzione importante verso sicurezza e responsabilità sociale, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, con le quali è necessario instaurare un dialogo valoriale e mettere a disposizione luoghi di intrattenimento a 360° davvero in linea con i loro interessi e valori.