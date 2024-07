Nei cinema "Twisters", ritornano i cacciatori di tempeste Milano, 16 lug. (askanews) - Arriva nei cinema il 17 luglio "Twisters", il blockbuster estivo di Warner, sequel del film cult anni '90 sui cacciatori di tornado ("Twister"). Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall'incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Nel suo percorso incrocia quello di Tyler Owens (interpretato dall'attore Glenn Powell), un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste. Con l'intensificarsi della stagione dei tornado in Oklahoma, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e che Kate e Tyler dovranno in qualche modo contrastare. "Frequentando la comunità dell'Oklahoma, penso che una delle cose che ho portato via con me è che quando ti avvicini a qualcosa di spaventoso, le tue paure non devi affrontarle, ma cavacarle", ha spiegato Glen Powell. "Questo è un film sull'avvicinarsi alla tempesta per capirla. A livello caratteriale e umano, si tratta davvero di muoversi verso qualcosa che può ferirti ma anche che fa emergere il meglio di te". Un film d'azione, divertimento e intrattenimento che affronta comunque il rapporto tra la paura umana e la potenza della natura, come ha spiegato il regista del film Lee Isaac Chung: "Quel che mi ha attirato molto in questo film è stato il fatto che parlava della paura. E si parlava di trauma e, in un modo strano, mi sentivo come se fossimo usciti da una stagione in cui avremmo dovuto avere paura e ci sentivamo come se il mondo stesse cadendo un po' a pezzi. E mi piace - ha concluso il regista - che nel film i personaggi traggano qualcosa di nuovo dalla loro esperienza".