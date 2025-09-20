Nautica, Bper e Rina lanciano il progetto Sustainable Finance Lab Genova, 19 set. (askanews) - Promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche ESG e sulla finanza sostenibile, attraverso lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari dedicati al settore nautico a supporto della realizzazione di piani di transizione ecologica, energetica e sostenibile. E' l'obiettivo del progetto Sustainable Finance Lab di Confindustria Nautica, Bper Banca e Rina, di cui si è parlato durante l'evento "ESG per la Nautica" che si svolto occasione della 65° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. "Il Sustainable Finance Lab - spiega Adelaide Mondo, Responsabile Corporate Lending Bper - è un progetto nato da un'importantissima collaborazione tra Bper, Rina e Confindustria Nautica. Lo scopo è quello di accompagnare le imprese del settore nautico nella transizione energetica ed ecologica e più in generale nei loro percorsi verso la sostenibilità. Noi siamo consapevoli che accompagnare le imprese in questo percorso significa riconoscere nel tempo in queste imprese valore, dargli resilienza sul mercato e far sì che siano sempre pronti ad essere i veri innovatori del futuro". Un progetto sostenuto fortemente da Bper Banca. "La partnership - aggiunge Mondo - fa sì che se da una parte Rina fa da consulente tecnico che dà una serie di supporti appunto specialistici e tecnici all'impresa, Bper li sostiene concretamente con prodotti dedicati nel loro percorso verso la transizione. Abbiamo finanziamenti dedicati che vogliono proprio accompagnarli nella messa a terra e realizzazione dei loro progetti di investimento che possono concretamente essere forieri dello sviluppo verso la sostenibilità con dei KPI specifici, misurabili, che ci fanno vedere concretamente quello che è il loro contribuito alla transizione energetica ed ecologica". Fondamentale, nell'ottica del progetto, è anche il ruolo del Rina in qualità di ente certificatore. "Il ruolo di Rina in questo progetto - sottolinea Luigi Bottos, Head of ESG Product Management Rina Certification - è quello di mettere a disposizione le proprie competenze da parte degli auditor nei tre ambiti di sostenibilità, che sono l'ambientale, il sociale e di governance, e, attraverso la valutazione di indicatori o KPI specifici definiti insieme a Confindustria Nautica e a Bper, valutare le organizzazioni in merito alle attività che fanno sia per la costruzione delle imbarcazioni che eventualmente per l'ampliamento di stabilimenti e cantieri navali. Quindi, a fronte di questa valutazione, Bper fa un'analisi di merito creditizio di queste organizzazioni e quindi valuta la possibilità di concedere dei finanziamenti a tassi agevolati e quindi consentire a queste organizzazioni di poter realizzare i propri investimenti".