Nato, Rutte in Polonia: Russia resta più significativa minaccia Milano, 26 mar. (askanews) - "La Russia è e resta la più significativa e diretta minaccia alla nostra alleanza", la Nato. Lo ha detto Mark Rutte, nelle dichiarazioni stampa congiunte del Segretario generale della Nato con il Primo Ministro della Polonia Donald Tusk. "Non dimentichiamo che la Russia sta entrando in un'economia di guerra, e questo avrà un impatto enorme sulla sua capacità e abilità di costruire le sue forze armate", ha sottolineato Rutte, secondo il quale "gli alleati europei e il Canada devono fare di più" come investimenti nella difesa.