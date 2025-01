Nato, Rutte: "Benvenuto all'ammiraglio Cavo Dragone" Bruxelles, 15 gen. (askanews) - "Sono molto onorato di essere qui con voi oggi e di rivolgermi a voi, leader militari di tutti i nostri paesi NATO riuniti in questa sala, e sono emozionato di iniziare questo importante dialogo con voi per ora, ancora sotto la guida molto capace di Rob Bauer, e presto con l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone come nuovo presidente del Comitato militare (della Nato). Quindi grazie, Rob, per il tuo instancabile servizio, e benvenuto all'ammiraglio Cavo Dragone". Così a Bruxelles il segretario generale della Nato Mark Rutte, intervenuto alla riunione della massima autorità militare della NATO, il Comitato militare, che si è riunisce - in presenza - il 15 e 16 gennaio 2025. In base a quanto annunciato, per Bauer gennaio è il mese dell'avvicendamento con l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone quale successore dell'attuale 'Chairman' del Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica. Nei suoi saluti Bauer - che ha parlato prima di Rutte - ha menzionato anche il nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, generale dell'Esercito Italiano Luciano Portolano. Il 15 e il 16 capi di stato maggiore della difesa alleati incontrano oltre 20 dei loro omologhi delle nazioni partner della NATO. L'incontro è stato presieduto dall'ammiraglio Bauer, presidente del Comitato militare e supportato dal generale Christopher Cavoli, comandante supremo alleato in Europa (SACEUR), e dall'ammiraglio Pierre Vandier, comandante supremo alleato per la trasformazione (SACT).