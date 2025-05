Nato, Nrdc-Ita No Limits sport e inclusione alla caserma Ugo Mara Milano, 22 mag. (askanews) - Presso la Caserma "Ugo Mara", la terza edizione di "NRDC-ITA No Limits", un evento che unisce sport, inclusione e mondo militare, alla presenza delle Autorità militari e civili della Provincia di Varese e dei Comuni della Valle Olona. Organizzata in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, lo Special Olympics Lombardia, la Provincia di Varese e il Comune di Solbiate Olona, l'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della disabilità e, allo stesso tempo, avvicinare i cittadini alla realtà militare. Protagonisti della giornata sono stati atleti paralimpici, membri del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), studenti delle scuole locali e numerose associazioni del territorio. A dare il via all'evento è stato il Generale di Corpo d'Armata Lorenzo D'Addario, Comandante del NATO Rapid Deployable Corps - Italy (NRDC-ITA), che ha accolto calorosamente tutti i partecipanti, sottolineando il valore dello sport come strumento di consapevolezza e superamento dei limiti, fisici e mentali. La manifestazione ha offerto un ricco circuito di attività sportive inclusive, dimostrando quanto lo sport possa essere realmente accessibile a tutti. Da sempre attento alle esigenze del personale che ha riportato lesioni o malattie invalidanti nell'adempimento del proprio dovere - in Patria e all'estero - NRDC-ITA rinnova con questo evento il proprio impegno concreto verso l'inclusione e il sostegno alle categorie più fragili. Montaggio askanews Immagini: Nato, Nrdc-Ita