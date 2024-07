Nato, Meloni: soddisfatta dal vertice, si sono date risposte concrete Washington, 12 lug. (askanews) - "Sono soddisfatta" del vertice Nato e delle "interlocuzioni con i colleghi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Washington al termine del vertice Nato. "È stato un vertice molto importante - ha aggiunto - il modo migliore di celebrare il 75esimo anniversario è stato allargando il nostro perimetro con la Svezia. È molto importante di fronte a uno scenario che sta velocemente mutando: dovevamo dare risposte concrete e sono state date". "La Nato non è in guerra contro la Russia" ma "nelle dichiarazioni finali ci sono strumenti di sostegno importanti per l'Ucraina, un miglior coordinamento degli aiuti e dell'addestramento. Si conferma che la Nato continuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario" ha dichiarato la premier.