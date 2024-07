Nato, Meloni: mi aspetto messaggio unità e adattamento al contesto Washington, 9 lug. (askanews) - "Le mie aspettative sono che la Nato mandi un messaggio di unità e un messaggio sulla capacità di adattarsi a un mondo che sta cambiando. L'Italia porta l'attenzione necessaria sul fronte Sud e credo sia una dimostrazione di come l'Alleanza sappia immaginare il suo ruolo in un sistema complesso. Chiaramente ci sarà sostegno all'Ucraina che sicuramente non mancherà: sono soddisfatta dal lavoro fatto finora". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i cronisti a Washington prima del vertice Nato.