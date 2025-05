Nato, Meloni: Italia raggiungerà target 2% nel 2025 Roma, 7 mag. (askanews) - "Tutti i governi hanno confermato" l'impegno del 2% del Pil per la difesa per la Nato e "l'Italia raggiungerà questo target nel corso del 2025". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel premier question time in Senato. "C'è un governo che sa che mantenere gli impegni presi è fondamentale per farsi rispettare. "L'Italia e l'Europa devono rafforzare le proprie capacità difensive per poter far fronte alle sfide geopolitiche in atto, per poter rispondere alle responsabilità a cui sono chiamate anche in ambito NATO. Lo ribadisco anche in questa sede con la coerenza di chi da patriota ha sempre sostenuto un principio semplice cioè che la libertà ha un prezzo che se fai pagare a qualcun altro la tua sicurezza devi sapere che non sarai tu a decidere pienamente del tuo destino e questo ha ricadute che vanno molto oltre la questione della sicurezza che coinvolgono anche le materie economiche e coinvolgono le materie commerciali in poche parole la possibilità stessa di difendere a pieno i propri interessi nazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel question time in Senato. "Questa convinzione - ha aggiunto - mi ha spinto e ci ha spinto a credere sempre nella necessità di costruire un pilastro europeo dell'alleanza atlantica, da affiancare a quello nordamericano in un'ottica di complementarietà strategica, capace di incentivare anche la formazione di una solita base industriale europea".