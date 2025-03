Nato, Legion of Merit a generale Ristuccia: forte legame Italia-Usa Lago Patria (Napoli), 13 mar. (askanews) - L'Ammiraglio Stuart B. Munsch, Comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli (JFC Naples) e Comandante delle Forze Navali Statunitensi in Europa e Africa, ha conferito la Legione al Merito al Generale di Corpo d'Armata Giovanni Maria Iannucci, Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI) e al Generale di Corpo d'Armata Angelo Michele Ristuccia, Comandante del Comando Forze Operative Sud (COMFOP Sud). Ecco cosa ci ha detto quest'ultimo, il generale Ristuccia alla fine della cerimonia: "Sono onorato - ha dichiarato l'alto ufficiale - di essere stato insignito di questo prestigioso simbolo, questa onorificenza. Innanzitutto esprimo la mia gratitudine all'ammiraglio Munsch per avermi reputato degno di riceverla e soprattutto agli Stati Uniti. Sono orgoglioso di avere anche testimoniato questo forte legame che esiste tra l'Italia e gli Stati Uniti, di essere stato un tramite. Ma vorrei anche esprimere la mia gratitudine a tutti gli uomini e donne di KFOR, della NATO, che mi hanno supportato in questo incarico impegnativo. Un grazie ai miei superiori, alla mia nazione, alla mia linea gerarchica, non solo italiana, ma anche a quella NATO, in particolare appunto all'ammiraglio che non mi ha mai fatto sentire solo, neppure durante i momenti più impegnativi dell'attività".