Nato, Hegseth: Ogni paese deve fare la sua parte, l'obiettivo è 5% Bruxelles, 5 giu. (askanews) - Un impegno di spesa per la difesa pari al 5% del Pil in tutta l'alleanza Nato che dovrà essere raggiunto entro il prossimo vertice dell'Aia a fine giugno: lo ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth a Bruxelles, in vista della riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza. "Siamo qui per assicurarmi che ogni paese della NATO capisca che ognuno deve fare la propria parte- ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth- e proseguire il lavoro avviato dal Presidente Trump, ovvero l'impegno a raggiungere il 5% di spesa per la difesa in tutta l'alleanza, obiettivo che riteniamo si realizzerà. Deve essere raggiunto entro il vertice dell'Aia di fine mese"l Il capo del Pentagono ha detto a Bruxelles che la NATO non può essere "dipendente" dagli Stati Uniti.