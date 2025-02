Natalità, Rocca: tema di responsabilità politica Roma, 11 feb. (askanews) - "La natalità non è tanto un tema di politica sanitaria, quanto di responsabilità politica e di essere credibili agli occhi delle giovani generazioni. Questo è il vero tema". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione di un incontro organizzato dalla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma per discutere sulle politiche relative alla natalità. "Bisogna ridare speranza ai nostri giovani sul futuro e sulle opportunità di lavoro e di stabilità- ha aggiunto Rocca- bisogna dargli la possibilità di comprarsi una casa. Questo è tutto quello che qualsiasi giovane coppia si domanda e di cui si preoccupa prima di pensare responsabilmente di fare un figlio".