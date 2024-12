"Natale subacqueo", tra sirene e la slitta nella piscina termale Y-40 Roma, 12 dic. (askanews) - Sirene, subacquei e una slitta faranno parte dello show natalizio in programma a Y-40-The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda al mondo (42,5 metri) che si trova a Montegrotto Terme (Pd). Tre appuntamenti a ingresso libero permetteranno ai visitatori di assistere allo spettacolo tramite il tunnel sommerso o direttamente in acqua. "Per quest'anno, abbiamo pensato di fare un regalo a tutti i turisti e visitatori che si recheranno alle Terme Euganee durante le feste, facendo provare loro l'atmosfera inedita di un Natale subacqueo - spiega l'architetto, ideatore e progettista di Y-40 The Deep Joy, Emanuele Boaretto - Quattro sirene ed un gruppo di subacquei ed apneisti renderanno ancor più magiche le nostre prodigiose acque termali con coreografie in musica, tante bolle e un'ambientazione tipica del Natale, con la slitta trainata dalle renne pronte a spiccare il volo". Tre appuntamenti con le sirene di Y-40: nei sabati del periodo festivo, ovvero il 21 dicembre, il 28 dicembre ed il 4 gennaio, alle 17.30, daranno vita a uno show sott'acqua che lascerà a bocca aperta grandi e piccini, che potranno osservarlo sia "all'asciutto", quindi dalle finestre e dal tunnel subacqueo alla profondità di 5 metri, che immersi in acqua, nel caso di apneisti e subacquei brevettati o alla prima esperienza. A prestarsi ad indossare la coda da sirena per le evoluzioni subacquee saranno Paola Zanaga, agonista di apnea della squadra di Y-40 che ha già raggiunto gli 80 metri di profondità in gara, Mia Guastadisegni istruttrice di mermaiding che il prossimo 19 gennaio e 23 febbraio terrà corsi per tutti coloro che vorranno provare l'esperienza da sogno con la lunga coda colorata, Gabriela Felicioni esperta apneista e monopinnatista e Roberta Bellesia componente dello staff di Y-40. L'ingresso ai tre spettacoli è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. "Al di là dello show natalizio, la struttura di questa piscina incanta sempre i visitatori, motivo per cui ci piace invitarli ad entrare e scoprire questo grande acquario umano fatto di apneisti e subacquei che vengono ad esercitarsi o a regalarsi una prima esperienza nel calore di queste acque tra i 32 e 34°C. Anche i visitatori trovano qui un luogo suggestivo e unico al mondo in cui scattare qualche foto e fermarsi per una colazione o un aperitivo nel bar caffetteria sott'acqua", aggiunge Boaretto. Le porte di Y-40 saranno aperte durante tutto il periodo delle feste, ad ingresso libero per tutti i visitatori, ad eccezione del giorno di Natale e di Capodanno.