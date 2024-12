Natale, aperture straordinarie per la Casa di The Human Safety Net Venezia, 16 dic. (askanews) - Aperture straordinarie nel periodo natalizio per la casa di The Human Safety Net in piazza San Marco a Venezia: un'occasione per scoprire le mostre e lo spazio, ma anche per mettersi un po' in gioco. "La Casa di The Human Safety Net, alle Procuratie vecchie a Venezia - a detto ad askanews Alexia Boro, direttrice della Casa - è aperta in via straordinaria il 24 e il 31 di dicembre, che sono due martedì quando di solito siamo chiusi, quindi per festeggiare insieme alla famiglia, gli amici, il Natale e l'ultimo giorno dell'anno, una bella possibilità è quella di venire a misurare i nostri punti di forza e allenarli come se fossero dei muscoli alla casa di The Human Safety Net con questa mostra che è viaggio interattivo, 'A World of Potential' dove attraverso una serie di installazioni digitali e analogiche e attraverso cose fatte con le mani è possibile scoprire appunto i nostri punti di forza e ritrovare un po' il nostro benessere". La mostra si inserisce nel contesto dei valori e dei messaggi che la fondazione, voluta da Generali, veicola a Venezia e nel mondo. "La nostra missione - ha aggiunto Alexia Boro - è quella di aiutare le persone a sviluppare il loro potenziale; come fondazione The Human Safety Net lo facciamo in 26 Paesi del mondo, sostenendo le persone più fragili, le famiglie con bambini piccoli e i rifugiati, facendo innovazione e inclusione sociale. La visita e l'esperienza della casa a Venezia in Piazza San Marco è sicuramente un modo per venire a contatto con l'importante missione e i valori della fondazione, allo stesso momento essere parte o decidere di far parte di questo cambiamento e insieme diventare un movimento di persone che aiutano persone, che è la finalità ultima della fondazione The Human Safety Net". Oltre che l'ultimo dell'anno, la Casa sarà aperta anche il 1 gennaio.