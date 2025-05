Napoli Campione, la notte pazza dei festeggiamenti Napoli, 24 mag. (askanews) - Mentre allo stadio Maradona la squadra alzava la Coppa del quarto scudetto, la città di Napoli ha continuato a festeggiare... tutta la notte, una festa più 'esplosiva' del Capodanno perché inattesa e inaspettata. Dentro e fuori la struttura sportiva di Fuorigrotta, a piazza del Plebiscito, sul lungomare si è continuato a cantare, ballare, brindare, gioire ma anche piangere per la felicità. Nelle zone della città dove non è stato vietato il transito di auto e veicoli, come via Marina, c'erano caroselli di scooter e vetture fra clacson e bandiere azzurre e tricolori. Allo scoccare del 95' minuto il cielo si è acceso di rosso per i fumogeni, ma anche di scintillii di ogni colore per i fuochi d'artificio esplosi da più parti del capoluogo, ma anche della provincia. Migliaia di persone non solo hanno affollato le tre piazze, dove erano stati installati i maxischermi per assistere allo scontro calcistico con il Cagliari, ma anche il centro e le periferie. I mezzi di trasporto sono stati attivi per buona parte della notte per rendere più facile il deflusso dei tifosi. All'alba sono entrati in azione anche i mezzi e il personale dell'Asia per provvedere allo spazzamento e alla pulizia delle strade. La festa è stata anche occasione di criminalità spicciola. Dieci rapine consumate, sette aggressioni denunciate, tre feriti, un sequestro d'armi e tre veicoli rinvenuti è il primo bilancio dei Carabinieri.