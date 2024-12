Napoli, blitz della Dia contro clan Amato Pagano, 53 misure cautelari Roma, 17 dic. (askanews) - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale e reale, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di 53 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi e altro, ritenute affiliate al clan Amato Pagano operante nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia di Napoli. Il provvedimento trae origine dalle indagini svolte dal Centro Operativo Dia di Napoli, coordinate dalla locale Dda, a carico di esponenti apicali del clan Amato Pagano, sodalizio criminale nato a seguito della sanguinosa "scissione" dallo storico clan Di Lauro, e per questo definito anche clan degli "scissionisti".