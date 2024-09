Naomi Campbell premiata a Parigi ma sospesa da ente benefico Roma, 27 set. (askanews) - Naomi Campbell è stata nominata Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere. La modella britannica ha ricevuto la prestigiosa onorificenza dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, durante una cerimonia a Parigi, e si è detta profondamente grata per la nomina: "La Francia ha avuto un ruolo fondamentale nelle arti, nella cultura e nel mio percorso di vita. La città di Parigi è stata più che un semplice sfondo per me e per la mia carriera. È stata una casa lontano da casa". "Sei una donna che ha saputo meglio di chiunque altro come combinare grazia, potere, bellezza, passione, vita e, soprattutto, carattere" le ha detto la ministra premiandola. Per la top model però non solo rose e fiori. È stata interdetta dall'incarico di amministratrice di un ente benefico (la Fashion for Relief) dopo che un'indagine della Charity Commission ha portato alla luce prove di cattiva gestione finanziaria: l'ente avrebbe destinato a buone cause solo una piccola parte dei milioni di sterline raccolti con eventi di moda delle star, spendendo invece soldi per hotel di lusso, voli, spa e sigarette. "Ho scoperto solo oggi i risultati e sono estremamente preoccupata e stiamo indagando anche da parte nostra - ha commentato Naomi a margine della cerimonia - dato che non avevo il controllo della mia associazione di beneficenza, l'ho affidata a un avvocato, stiamo indagando per scoprire cosa e come, dato che tutto ciò che faccio e tutti i soldi che ho raccolto vanno in beneficenza".