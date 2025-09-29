Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

La frattura nell'Occidente
Namibia, enorme incendio brucia un terzo del Parco nazionale Etosha
29 set 2025
  Namibia, enorme incendio brucia un terzo del Parco nazionale Etosha

Namibia, enorme incendio brucia un terzo del Parco nazionale Etosha

Milano, 29 set. (askanews) - Un incendio ha bruciato un terzo del vasto Parco Nazionale Etosha in Namibia, che ospita 114 specie di mammiferi, tra cui il rinoceronte nero in grave pericolo di estinzione, e rappresenta un'importante attrazione turistica. Il governo ha inoltre schierato centinaia di soldati per contribuire a contenere la propagazione dell'incendio, divampato il 22 settembre e rapidamente propagatosi a causa dei forti venti e della vegetazione secca.