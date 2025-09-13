Nadeen Ayoub è la prima palestinese in corsa per Miss Universo Milano, 13 set. (askanews) - Nadeen Ayoub è la prima palestinese a competere a Miss Universo. Salirà sul palco nel pieno di uno dei periodi più strazianti della storia del suo popolo, determinata a dimostrare che il suo polo è più di un semplice titolo di guerra. "Siamo più della nostra lotta e del nostro dolore", ha dichiarato da Dubai, dove si sta preparando ad issare la bandiera palestinese in Thailandia a novembre. Nadeen Ayoub vive tra Ramallah, Amman e Dubai, dove ha fondato un'organizzazione che forma creatori di contenuti su sostenibilità e intelligenza artificiale. È cresciuta nella Cisgiordania occupata, negli Stati Uniti e in Canada. Dopo aver conseguito una laurea in letteratura inglese e psicologia, ha continuato a insegnare e lavorare per ong nei territori occupati. "I miei genitori sono entrambi accademici e mi hanno sempre detto di concentrarmi sugli studi universitari", ha detto. Ma dopo aver fatto la modella a una sfilata di moda in Italia, gli addetti ai lavori l'hanno incoraggiata a partecipare a concorsi di bellezza, così ha lanciato il franchising Miss Palestina.