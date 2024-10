Nadal dice addio al tennis: "Tutto ha un inizio e una fine" Milano, 10 ott. (askanews) - Questa volta è ufficiale. A 38 anni Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. L'atleta spagnolo lo ha annunciato, commosso, con un post sui social media. A pesare sono stati gli ultimi due anni difficili tra infortuni, riabilitazione e ricadute che ne hanno limitato le possibilità. Un calvario che necessitava una fine, come ha spiegato lui stesso. "In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Credo che sia il momento giusto per mettere un punto finale a una carriera molto più lunga ed eccitante di quanto avrei mai immaginato", ha detto. Nadal ha annunciato che il suo addio al tennis professionistico sarà a Malaga nella finale a 8 di Coppa Davis che lo vedrà difendere i colori spagnoli con l'Italia tra i rivali. Il campione maiorchino lascia il tennis come uno dei più grandi di tutti i tempi e con una bacheca da secondo all-time dietro soltanto a Novak Djokovic. 14 Roland Garros conquistati (record assoluto, la prima volta nel 2005, l'ultima nel 2022), 4 Us Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. Oltre ai successi indimenticabili negli slam, ha vinto 36 Masters 1000 e l'oro olimpico nel singolare a Pechino 2008. "Mi sento super super fortunato per tutte le esperienze che ho potuto vivere". Nadal ha concluso con i ringraziamenti: i grandi avversari di una vita, i collaboratori, gli amici, la famiglia. "E in ultimo, voi fan. Non trovo il modo per ringraziarvi di come mi avete fatto sentire. Posso solo concludere dicendo mille grazie a tutti".