Musica, D'Atri: Diritto d'autore asset investimento strategico Roma, 19 feb. (askanews) - "E' stato un bellissimo Sanremo, Conti ha fatto un'ottima conduzione. Noi abbiamo avuto un grande risultato di rappresentanza: ben 15 brani su 29, più della metà. Nel 2017 ne avevamo solo quattro", lo ha detto stamattina Davide D'Atri, Ceo di Soundreef, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "Il diritto d'autore è un asset d'investimento strategico in molte nazioni soprattutto dal punto di vista economico, le istituzioni devono comprendere che non è solo culturale. Basti pensare che negli ultimi anni alcuni colossi della finanza hanno comprato billions di diritti d'autore. Il motivo? Le performance sono molto prevedibili e poco rischiose, ma i ritorni possono arrivare fino all'8%".