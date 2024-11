Murale con la studentessa iraniana arrestata dalla polizia morale davanti al Consolato dell'Iran

L'immagine di Ahoo Daryaei, la studentessa in intimo arrestata dalla polizia morale nell'Università Islamica Azad di Teheran, è apparsa a Milano davanti al Consolato iraniano. A ritrarla, l'artista aleXsandro Palombo. Sul murales la ragazza indossa un reggiseno stampato con la bandiera dell'Iran e slip rossi con la scritta "Freedom", ha lo sguardo fiero e coraggioso mentre cammina in direzione del Consolato. "Freedom" è il nome dell'opera di Palombo, per chiedere la libertà di Ahoo Daryaei, arrestata dopo essersi spogliata in segno di protesta contro l'oppressione del regime islamico degli Ayatollah.