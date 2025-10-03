Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Gaza, campo largo mutilato
VideoMsf: "Genocidio in corso, l'inazione dei governi e' complicita'"
3 ott 2025
Msf: "Genocidio in corso, l'inazione dei governi e' complicita'"

"Nostra azione continua ma in un contesto non protetto da alcun diritto umanitario"