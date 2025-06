Mpmlegal, consegnati a Roma gli Awards 2025 Roma, 9 giu. (askanews) - Si è tenuta a Roma, presso l'Acquario Romano, la cerimonia degli Mpmlegal Awards 2025. L'occasione, nata per premiare le realtà più innovative nel proprio campo d'azione, ha riunito figure di spicco del panorama imprenditoriale, politico e dello spettacolo. Marco Mastracci, Founding Partner e CEO Mpmlegal, ha dichiarato: "La serata è stata organizzata per premiare le eccellenze italiane e internazionali per questo motivo abbiamo selezionato delle personalità italiane che vantano anche un respiro internazionale". Tra le attrazioni più suggestive della serata, sicuramente figurano le auto sportive messe in mostra dal Centro Porsche Roma. Giacomo Cappella, Titolare del Centro Porsche Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo sempre partecipato alle attività ed alle manifestazioni animate dalla nostra stessa passione. In particolare, siamo partner di Mpmlegal da tanti anni, ci hanno seguito in tutte le attività che abbiamo svolto negli anni, in più di vent'anni di collaborazione". Nel corso dell'evento è stato dato ampio spazio anche al sociale ed, in generale, su quanto il privato possa contribuire sul tema. "La musica ha un valore molto forte, che non è solo quella di intrattenere, ma soprattutto quella di veicolare dei messaggi" - afferma Alessandro Daniele della Fondazione Pino Daniele - "Sono molto contento di ricevere questo premio perché con la Fondazione siamo molto impegnati sul fronte sociale, non solo con le attività, ma anche con il pensiero che la musica e mio padre continuino ancora oggi ad avere una grande forza ed un rilievo sociale e culturale". Imprenditoria, associazioni e anche politica: tra i premiati anche Bill Clinton, come figura politica più rilevante del 2025.