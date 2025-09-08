Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaFranciaMaltempo ItaliaIntervista VendolaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoMostra di Venezia, lontano dal red carpet: Enrico Maria Artale presenta "Un profeta"
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Mostra di Venezia, lontano dal red carpet: Enrico Maria Artale presenta "Un profeta"

Mostra di Venezia, lontano dal red carpet: Enrico Maria Artale presenta "Un profeta"

Remake italiano in forma seriale del film "Il profeta" di Jacques Audiard, regista di "Emilia Pe'rez"