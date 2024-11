Mosca sostiene di aver vanificato i piani militari ucraini Mosca, 22 nov. (askanews) - La Russia sostiene di aver compromesso i piani militari dell'Ucraina per il 2025 facendo progressi in prima linea, un giorno dopo che Vladimir Putin ha lanciato un nuovo missile balistico e minacciato l'Occidente. "L'avanzata (delle forze russe) si è accelerata. Abbiamo praticamente vanificato la loro intera campagna per il 2025", ha detto il ministro della Difesa Andrej Belooussov.