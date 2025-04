Mosca libera la ballerina Usa in uno scambio di prigionieri New York, 11 apr. (askanews) - La Russia ha liberato Ksenia Karelina, cittadina russo-americana arrestata nel 2024 e condannata per tradimento dopo una donazione di 52 dollari a un ente pro-Ucraina. Lo scambio di prigionieri con gli Usa, avvenuto ad Abu Dhabi, ha coinvolto anche Arthur Petrov, russo-tedesco accusato di traffico di microelettronica verso Mosca. E' il secondo scambio sotto la presidenza di Donald Trump, mentre Mosca e Washington si impegnano a ricostruire i rapporti. Karelina, con doppia cittadinanza russa e statunitense, è arrivata alla base congiunta Andrews nel Maryland, Stati Uniti, dopo essere stata liberata da Mosca. Ballerina residente a Los Angeles, Karelina era stata arrestata a Ekaterinburg durante una visita alla famiglia. Secondo le autorità russe, aveva sostenuto un'organizzazione che forniva materiale all'esercito ucraino. Petrov invece era stato arrestato a Cipro e poi estradato negli Usa, dove rischiava vent'anni di carcere.