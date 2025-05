Mosca, i danni a un complesso residenziale dopo un attacco ucraino Mosca, 29 mag. (askanews) - Nelle immagini, le conseguenze di un attacco ucraino con droni a un complesso residenziale nel Sud-Ovest di Mosca, vicino all'Accademia dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe. Il sindaco della città, Sergei Sobyanin, ha annunciato sui social media che tre droni sono stati abbattuti sopra la regione di Mosca, con la chiusura temporanea dell'aeroporto Vnukovo. Non sono state segnalate vittime. Intanto, a Stavropol, nel Sud della Russia, si indaga sulla morte in un'esplosione di Zaur Gurtsiev, comandante in pensione che aveva guidato gli attacchi aerei sulla città portuale ucraina di Mariupol. Le autorità russe non hanno detto cosa abbia causato l'esplosione, ma non hanno escluso la responsabilità dell'Ucraina. Diversi militari russi di alto profilo sono stati uccisi in modo simile da quando Mosca ha lanciato la sua offensiva militare contro l'Ucraina nel febbraio del 2022.