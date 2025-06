Mosca: al via scambio di prigionieri con Kiev dopo accordi Istanbul Bielorussia, 9 giu. (askanews) - Il primo gruppo di militari russi di età inferiore ai 25 anni è stato rimpatriato dal territorio controllato da Kiev: lo ha confermato il ministero della Difesa russo. "Il 9 giugno, in conformità con gli accordi russo-ucraini raggiunti il 2 giugno a Istanbul, il primo gruppo di militari russi di età inferiore ai 25 anni è stato rimpatriato dal territorio controllato dal regime di Kiev", ha dichiarato il ministero in una nota. I militari russi si trovano ora in Bielorussia, dove stanno ricevendo l'assistenza necessaria, si legge nella nota. "Un numero analogo di prigionieri di guerra dell'AFU è stato rimpatriato a seguito dello scambio", ha aggiunto il ministero.