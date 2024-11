Mooney e il 'phygital': la nuova sfida nel settore dei pagamenti Milano, 29 nov. (askanews) - Un matrimonio saldo ma sorprendente, che fotografa una nuova tendenza nel settore dei pagamenti: digitale e prossimità insieme al servizio del cliente. Istantanea scattata nel contesto del Salone dei Pagamenti 2024 a Milano, durante l'evento "B(e)2People: i pagamenti del futuro, testa digitale e cuore umano" promosso da Mooney, la fintech italiana leader nei servizi e nelle soluzioni tecnologiche personalizzate di pagamento, mobilità e bancari di prossimità. Abbiamo parlato con Stefania Gentile, Amministratore Delegato di Mooney: "È evidente che il modello digitale si adopera in sinergia con quella che è la fisicità e ne nascono e si rafforzano vicendevolmente, ne nascono dei modelli di business che sono proprio ibridi, online, offline, che sono poi anche stili di vita". E la nuova tendenza è il 'phygital' e i numeri lo dimostrano: 6 clienti su 10 usano sia il canale digitale sia quello fisico per i pagamenti. In più un dato che ha stupito tutti, la forte frequentazione dei punti vendita da parte dei giovani. "Se io guardo nella clientela dei nostri punti vendita, la fascia di età che dovrebbe essere digitale pura, quindi dai 25 ai 34 e non qualche modo, invece è molto presente e pesa addirittura due punti percentuali in più rispetto al peso della popolazione italiana, cioè il 21 per cento verso il 19 per cento. E paradossalmente invece la fascia di popolazione per età, che ne so 55-64, che forse nel nostro immaginario è più consona a un canale di prossimità, invece è sottostimata perché abbiamo tre punti percentuali in meno e quindi è il 26 per cento anziché il 29". Il lavoro di Mooney continua, per intercettare le nuove tendenze e mettere a disposizione dei clienti soluzioni di pagamento sempre più innovative e flessibili.