Monti: Meloni con Trump non deve coltivare il suo spazio personale Roma, 28 gen. (askanews) - Il rapporto privilegiato che la presidente del Consiglio Meloni ha con Donald Trump "è importante, interessante. Evidentemente ha dimostrato anche su questo versante le sue capacità di relazione e di persuasione. Io sono convinto che in ogni istante la presidente Meloni avrà presente che è l'interesse italiano e anche quello europeo che lei deve coltivare più che il suo spazio personale". Lo ha detto il senatore a vita ed ex premier, Mario Monti, a margine di una conferenza stampa nella sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia.