Montecitorio, attivisti Ultima Generazione trascinati via dai carabinieri Roma, 10 giu. (askanews) - Gli attivisti del movimento Ultima generazione che avevano sparso forbici di carta colorate davanti a Montecitorio, in protesta contro il carovita e chiedere il taglio dell'Iva sui beni di prima necessità, sono stati trascinati via a forza e portati via di peso dai carabinieri. "Giorgia Meloni e il suo governo taglino l'Iva sul cibo che mangiamo ogni giorno" hanno detto i manifestanti. "E' questa l'Italia che vogliamo, dove la nuova legge sulla sicurezza impedisce di manifestare il dissenso?"