Monsterland Halloween Festival a Imola: 12 palchi e tantissimi ospiti Imola, 14 ott. (askanews) - Monsterland Halloween Festival torna venerdì 31 ottobre 2025 per festeggiare il 15° compleanno dell'evento di Halloween più grande d'Europa, prodotto da Unconventional Events. L'edizione di quest'anno trasformerà una location di altissimo prestigio, l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in un universo di musica, arte e performance: sarà un'esperienza immersiva unica in Europa, dove suoni, luci, installazioni e scenografie si fondono in un enorme spettacolo a cielo aperto. Il pubblico potrà varcare i cancelli e immergersi in un mondo parallelo fatto di performer, luci stroboscopiche, fumo, laser e creature mostruose. Ogni area dell'Autodromo diventerà un microcosmo a sé, con 12 palchi tematici, esperienze interattive, spettacoli e attrazioni. Le performance musicali avranno inizio alle ore 18:00 e daranno il via a un percorso sonoro e visivo che non si fermerà fino alle 5:00 del mattino. L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una delle strutture più iconiche nel panorama motorsport e per una notte, ogni box si trasformerà in uno stage indoor allestito con effetti scenografici e ciascuno dedicato a un genere musicale diverso, per permettere al pubblico di scatenarsi sul dancefloor più affine ai propri gusti. Dei 12 palchi, ve ne saranno tre principali dove si esibiranno alcuni dei nomi più importanti e amati delle scene urban, hard techno ed elettronica: Horror Warehouse Stage, Witch Forest Stage e Galactica Main Stage saranno il cuore pulsante dell'offerta musicale presentata dalla nuova edizione del Monsterland Halloween Festival. L'Horror Warehouse Stage sarà l'anima urban del festival, un'esplosione di energia con i nomi più amati della scena, a partire dalla leggenda Fabri Fibra, oltre a Lazza, Emis Killa, Anna, Kid Yugi, e in chiusura un super dj set di Gabry Ponte. A completare la formidabile lineup, l'iconico party VIDALOCA, per un mix unico tra hip-hop, reggaeton e spettacolo visivo. Sul Witch Forest Stage, presentato da J germeister, prenderà vita l'universo elettronico tra luci, fumo e proiezioni immersive. Sul palco si alterneranno nomi del calibro di Marco Carola, Paco Osuna, Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli protagonisti nelle serate più importanti del globo, tra cui Music On, Pacha Ibiza, Party Ants e gruppo Ushuaia Ibiza. La dimensione techno e underground del festival sarà protagonista per un'esperienza galattica di luci, ritmo e adrenalina nel Galactica Main Stage, in collaborazione con Cocoricò Riccione, che vedrà sul palco Indira Paganotto, Paolo Ferrara e Luca Agnelli. Ma ci sono tante altre novità. Quindici anni fa Monsterland era un sogno, oggi è un universo che prende vita ogni Halloween, dove migliaia di persone si ritrovano per condividere musica ed emozioni. In questi anni siamo cresciuti insieme al nostro pubblico, trasformando un evento in una vera e propria esperienza collettiva, capace di unire mondi diversi sotto un'unica grande visione. Per la prima volta all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, apriamo un nuovo capitolo della nostra storia: un luogo simbolo di energia che incarna perfettamente lo spirito di Monsterland. Questa edizione vuole essere un omaggio a tutti coloro che, negli anni, hanno creduto nella nostra follia creativa. ha dichiarato William Gay, CEO Unconventional Events