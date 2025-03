Monsignor Yoannis Lazhi Gaid: Preghiamo Carlo Acutis Roma, 15 mar. - "Sono qui ad Assisi di fronte alla tomba di Carlo Acutis, che tra poco sarà santo. Nel ringraziare il Signore vi chiedo di pregare insieme a me, carissimi amici e soci dell'Associazione 'Bambino Gesù del Cairo', per la salute di Papa Francesco, chiedendo l'intercessione di Carlo Acutis e perché egli ci aiuti a vivere secondo la volontà di Dio. Prego per ciascuno di voi, prego per i nostri benefattori, prego per le suore di Spello e per tutti gli amici, grazie ai quali abbiamo cercato, in questi anni, di vivere seguendo il modello di Carlo Acutis. Il Signore vi benedica !" ha comunicato in un video Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco e Presidente dell'Associazione "Bambino Gesù del Cairo". L'Associazione "Bambino Gesù del Cairo" è impegnata per la cura e la salute dei bambini malati e abbandonati e delle famiglie egiziane povere attraverso azioni di solidarietà attiva, presta la sua opera di soccorso e di aiuti umanitari ed è attiva anche in ulteriori forme di collaborazione per quanto attiene l'attività di ricerca e assistenza. Diversi sono i progetti già realizzati che hanno ricevuto la benedizione di Sua Santità Papa Francesco, tra cui le cliniche mobili itineranti gestite in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che fa capo direttamente alla Santa Sede. Le cliniche mobili itineranti raggiungono i villaggi più sperduti per visitare, effettuare vaccini, analisi ed offrire medicine e cure gratuite, servizi di prevenzione gratuitamente a tutti i bambini o a chi non ha accesso agli ospedali o alle strutture sanitarie tradizionali. Si annoverano tra i progetti che hanno ricevuto la benedizione di Papa Francesco anche l'Orfanotrofio 'Oasi della Pietà' e la "Catena dei Ristoranti della Fraternità Umana". L'Orfanotrofio "Oasi della Pietà" è stato inaugurato il 5 maggio 2024 nella città del Cairo La "Catena dei Ristoranti della Fraternità Umana", denominata 'Fratello', che offre pasti gratuiti per le famiglie bisognose egiziane, è stata inaugurata il 9 gennaio 2024. Entro l'anno saranno avviati i lavori per la costruzione dell'Ospedale "Bambino Gesù del Cairo", che è il primo "Ospedale del Papa" fuori dall'Italia.