Mercoledì 10 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco Israele DohaProteste NepalFlotillaStefano BenniFranciaMaltempo Italia
Acquista il giornale
Money Vibez StoriesL'intervista a Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald's per Money Vibez Stories
9 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Money Vibez Stories
  4. L'intervista a Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald's per Money Vibez Stories

L'intervista a Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald's per Money Vibez Stories