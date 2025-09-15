Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
VideoMondiali di atletica a Tokyo, Battocletti: "Sto vivendo un sogno"
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Mondiali di atletica a Tokyo, Battocletti: "Sto vivendo un sogno"

Mondiali di atletica a Tokyo, Battocletti: "Sto vivendo un sogno"

L'atleta azzurra argento nei 10mila metri, nuovo record italiano