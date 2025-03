Molise a 10 Giga, il progetto di Dimensione con Open Fiber e ZTE Roma, 8 mar. - Il Molise, prima regione in Italia a tagliare il traguardo del completamento del piano BUL (Banda Ultra Larga) promosso dal MIMIT per la copertura FTTH e realizzato da Open Fiber, potrà beneficiare di una connessione ancora più elevata. È l'innovazione portata dal progetto "Molise a 10 Giga", presentato il 28 febbraio scorso presso la sede di Dimensione Srl a Campobasso, nell'ambito degli eventi legati all'inaugurazione del Samnium Innovation Hub. Ecosistema dinamico pensato per offrire una rete di servizi a studenti, startup, imprenditori e aziende, il nuovo spazio di 2000 mq è nato dalla volontà del Founder e CEO di Dimensione, Roberto Padulo. L'obiettivo del progetto di Dimensione? Entro il 2026, assicurare il servizio 10Gbit/s in modo uniforme in tutto il territorio molisano, grazie alla capillare rete in fibra ottica di Open Fiber e al know-how del partner tecnologico ZTE, leader mondiale nel settore. Con il progetto "Molise a 10 Giga", la connettività ultraveloce raggiunge oltre 136.000 abitanti molisani, e intende accelerare la fornitura della rete ultraveloce nell'intero territorio regionale. Oltre al capoluogo di regione Campobasso, possono immediatamente attivare i servizi di connettività a 10 Gbit/s - fino a 100 volte più veloce di una connessione in fibra misto rame - i comuni di Isernia, Termoli, Bojano, Montenero di Bisaccia, Baranello, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Ripalimosani, Santa Croce di Magliano, Petacciato, Campochiaro e Vinchiaturo. Nel lungo periodo, il progetto mira a trasformare la regione Molise in una Smart Land, un territorio in grado di assicurare migliori condizioni economiche, sociali e ambientali a vantaggio di cittadini, imprese ed enti. Dai grandi centri ai piccoli comuni, l'obiettivo di Dimensione consiste nel colmare il divario digitale in Molise, portando la connessione ultraveloce in ogni angolo della regione, che d'ora in poi viaggerà alla velocità di 10 Giga. Per raggiungere questi obiettivi, Dimensione prosegue nella collaborazione con Open Fiber e ZTE, così da offrire agli utenti esperienze di navigazione sempre più veloci, intelligenti e affidabili e creare un futuro digitalmente connesso. A proposito della profonda sinergia alla base del progetto, Giada Cosentino, Chief Innovation Officer e Technical Marketing Director di ZTE Italia, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aver partecipato al progetto "Molise a 10 Giga", mettendo a disposizione il nostro know-how e le nostre tecnologie all'avanguardia per accelerare la diffusione della connettività ultraveloce in una regione ricca di opportunità come il Molise". Una visione condivisa da Roberto Padulo, Founder e CEO di Dimensione, che ha commentato: "La nostra partnership con aziende di grande rilievo come Open Fiber e ZTE è la dimostrazione che anche qui in Molise possono nascere grandi progetti. Ci auguriamo che questa iniziativa contribuisca a rendere il Molise una vera Smart Land". L'importanza della collaborazione è stata ribadita anche da Giuseppe Socci, COO e CTO di Dimensione: "Abbiamo scelto per questo progetto le migliori tecnologie sul mercato. Open Fiber, con la propria infrastruttura in fibra, ci consente di garantire una copertura capillare sul territorio, ZTE di offrire oggi 10Gbps e di supportare fino a 50Gbps con il 50G-PON". Mauro Accroglianò, Direttore Mercato Residenziale di Open Fiber, ha ricordato la missione di Open Fiber nel "creare un'infrastruttura in fibra ottica a disposizione di tutti gli operatori, garantendo così la massima competitività del mercato e offrendo la possibilità per cittadini e imprese di accedere ai migliori servizi digitali. In Molise abbiamo completato il piano BUL in 130 piccoli comuni e investito nei principali centri: Campobasso, Termoli e Isernia". Con il progetto "Molise a 10 Giga", la regione non solo avanza verso una connettività all'avanguardia, ma si propone come esempio di innovazione digitale. Grazie alla collaborazione tra Dimensione, Open Fiber e ZTE, il Molise diventa un territorio più connesso e competitivo, pronto a offrire opportunità di crescita per cittadini, imprese e startup. Un primo passo verso la Smart Land del futuro.