Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gps Von der LeyenIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaAurora borealePutin CinaSinner
Acquista il giornale
VideoModi e Putin si tengono per mano, con Xi a capannello informale Sco
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Modi e Putin si tengono per mano, con Xi a capannello informale Sco

Modi e Putin si tengono per mano, con Xi a capannello informale Sco

Tianjin (Cina), 1 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi sono stati visti mentre si stringevano le mani durante un incontro informale al vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO) a Tianjin, in Cina. Nelle immagini (mute), diffuse dal canale Youtube del premier indiano, si vede Putin camminare mano nella mano con Modi e raggiungere un capannello dove spicca il presidente cinese Xi Jinping. I due leader si fermano a scambiare opinioni con Xi e poi si allontanano, sempre fianco a fianco.