Modi da Trump alla Casa Bianca, verso accordo commerciale Usa-India Washington, 14 feb. (askanews) - Stati Uniti e India si avviano a stringere "un accordo commerciale reciprocamente vantaggioso" ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi, durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Per garantire la sicurezza energetica dell'India, ci concentreremo sul commercio di petrolio e gas. Gli investimenti nelle infrastrutture energetiche aumenteranno anche nel settore dell'energia nucleare", ha dichiarato Modi, aggiungendo che il patto dovrebbe essere finalizzato "molto presto". "Il patto Usa-India per il XXI secolo è un'iniziativa storica che approfondirà ogni aspetto della nostra partnership e della nostra amicizia. A partire da quest'anno, aumenteremo le vendite militari all'India di molti miliardi di dollari" ha annunciato tra le altre cose Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti venderanno all'India anche aerei da combattimento F-35. Nella sua visita negli Stati Uniti, Modi ha avuto anche un incontro con Elon Musk. "Abbiamo discusso di varie questioni - ha poi raccontato su X - tra cui quelle per cui ha una vera passione, come lo spazio, la mobilità, la tecnologia e l'innovazione".